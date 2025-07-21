В Китае отреагировали на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза Китай пообещал принять решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза

Пекин примет решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), следует из заявления Министерства коммерции КНР, опубликованного на сайте ведомства. Там отметили, что намерены встать на защиту национальных компаний.

Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки. КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний, — говорится в заявлении.

Минкоммерции КНР заявило, что новые санкции Евросоюза подрывают доверие между сторонами и наносят ущерб экономическим связям. В ведомстве подчеркнули, что такие меры противоречат духу договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Китай уже не раз выражал протест против односторонних решений Брюсселя.

Власти КНР призвали ЕС пересмотреть ограничения, чтобы избежать дальнейшей эскалации. По их мнению, санкции лишь усложняют диалог и мешают развитию взаимовыгодного партнерства.

Ранее послы Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России после двух месяцев дискуссий. 18-й пакет включает рестрикции против перевозящих российскую нефть танкеров, расширение черного списка юридических и физических лиц, экспортные ограничения на технологии и товары двойного назначения, а также санкции против ряда банков.