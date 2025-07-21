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21 июля 2025 в 09:37

Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии

Фото: t.me/sledcom_press*

В Сеть попало видео с места страшного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии, при котором погибли по меньшей мере 13 сотрудников шахты. В списке пострадавших значатся 20 человек.

На изображении, которое снято с экрана монитора, видно, как транспортное средство едет по дороге. В какой-то момент оно заваливается на бок и падает с обрыва.

Ранее было опубликовано фото, на котором видно полностью разрушенное транспортное средство после падения с обрыва. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария произошла при выезде грузовика с территории шахты. По предварительной информации, 52-летний водитель НЕФАЗ 4208-34, перевозивший вахтовиков, допустил съезд с обрыва высотой около 30 метров.

Как уточнила пресс-служба регионального Минздрава, при ДТП пострадали 20 человек. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое находятся в тяжелом состоянии.

Девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации.

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