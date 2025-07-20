«Это беспокоит»: в Турции пришли к неожиданному выводу относительно Крыма DikGAZETE: Крым в составе России стал лучше

Украину беспокоит, что Крым в составе России стал лучше, пишет турецкое издание dikGAZETE. Автор публикации отметил, что за последние годы на полуострове произошли значительные позитивные изменения: Москва вложила большие средства в развитие региона.

Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15–20 лет назад. Регион стал более спокойным и комфортным местом, где людям легче найти работу. Разумеется, это беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов, — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, нынешние киевские власти предпринимают активные попытки дестабилизировать обстановку на Крымском полуострове, стремясь нарушить установившиеся там мир и порядок. Автор также выразил надежду, что со временем граждане Украины смогут объективно оценить произошедшие изменения.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность введения новых ограничений на использование иностранных коммуникационных сервисов. По данным опубликованного документа, речь идет о программном обеспечении из недружественных стран.