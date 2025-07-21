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21 июля 2025 в 06:03

Пожар унес жизни пятерых людей под Оренбургом

МЧС: при пожаре в селе Песчаное под Оренбургом погибли пять человек

Сотрудники МЧС России Сотрудники МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области при пожаре погибли пять человек, сообщило ГУ МЧС по региону. Возгорание площадью 120 квадратных метров произошло в строении в селе Песчаное.

В ликвидации огня участвовали 26 человек и 12 единиц техники, следует из обнародованной информации. Причина возникновения возгорания устанавливается.

21.07.2025 в 02:06 (00:06 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, село Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 кв. м. <…> К сожалению, погибли пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в Ингушетии в городе Карабулаке. Там из-за короткого замыкания в самодельном удлинителе загорелась квартира в жилом доме. Пожар распространился на площади 30 кв. метров. Уточняется, что возгорание произошло на пятом этаже.

До этого стало известно, что аномально высокие температуры серьезно влияют на психоэмоциональное состояние людей. Каждый пятый россиянин становится раздражительным в жару, а каждая десятая семья сталкивается с учащением бытовых конфликтов.

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