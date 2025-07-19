Салат «Обжорка» с курицей и фасолью: тех, кто пробовал, за уши не оттащить

Салат «Обжорка» с курицей и фасолью: тех, кто пробовал, за уши не оттащить

Салат «Обжорка» с курицей и фасолью — это сытное и ароматное блюдо, где нежное куриное мясо сочетается с питательной фасолью, свежими овощами и пикантной заправкой. Вкус получается насыщенным, с легкой кислинкой и приятной остротой, а текстура — разнообразной благодаря хрустящим огурцам и мягкой фасоли.

Рецепт: обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного кубиками, до золотистой корочки. Смешайте в миске 1 банку консервированной фасоли (без жидкости), 2 нарезанных соленых огурца, 1 мелко нарезанную луковицу и обжаренную курицу. Для заправки соедините 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. горчицы и 1 измельченный зубчик чеснока. Заправьте салат, посолите по вкусу, добавьте зелень и дайте настояться 15 минут.

Подавайте охлажденным — этот салат станет идеальным вариантом для сытного ужина или праздничного стола! Тех, кто пробовал этот салат, за уши было не оттащить.

Ранее стало известно, как приготовить сытный салат с копченой колбасой и горошком: только доступные ингредиенты.