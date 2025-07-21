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21 июля 2025 в 05:15

«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ

Боец СВО Неволин назвал внезапные ракетные удары ВС РФ самым острым страхом ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Внезапные ракетные удары Вооруженных сил России являются самым большим страхом армии Украины, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, из-за этого украинские бойцы находятся в состоянии постоянной тревоги, часто меняют позиции и не могут расслабиться даже в тылу.

Главные страхи бойцов ВСУ на линии соприкосновения связаны с технологическим, стратегическим и тактическим превосходством наших сил. Один из самых острых страхов — внезапные ракетные удары или прилет «умным» боеприпасом по месту дислокации. Такая угроза вынуждает бойцов ВСУ постоянно быть на взводе, менять позиции и даже в тылу чувствовать себя неуверенно, — сказал Неволин.

Он объяснил, что управляемые беспилотники и авиация позволяют ВС РФ осуществлять разведку и уничтожать цели даже в тех местах, которые раньше считались безопасными. Кроме того, уточнил боец, украинцев нервируют российские диверсионные группы, спецназ и внезапное появление малых мобильных подразделений.

Попавшие в плен бойцы ВСУ опасаются, что их силой заставят раскрывать секретную информацию о местоположении артиллерии, складов и командных пунктов. Однако на практике иногда под давлением, а иногда просто, чтобы получить себе лично лучшее обращение могут сдать и свои позиции, и сослуживцев. Морально-психологическая боязнь быть пойманными в окружении или во время отхода, а также внутренний страх оказаться предателями для своих же под давлением внешних обстоятельств, — добавил Неволин.

Ранее в силовых структурах сообщили, что фиксируется резкий рост обращений от жителей Украины с передачей координат позиций ВСУ. В сутки поступает до 20 таких сообщений, особенно из приграничных регионов.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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