«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ

Внезапные ракетные удары Вооруженных сил России являются самым большим страхом армии Украины, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, из-за этого украинские бойцы находятся в состоянии постоянной тревоги, часто меняют позиции и не могут расслабиться даже в тылу.

Главные страхи бойцов ВСУ на линии соприкосновения связаны с технологическим, стратегическим и тактическим превосходством наших сил. Один из самых острых страхов — внезапные ракетные удары или прилет «умным» боеприпасом по месту дислокации. Такая угроза вынуждает бойцов ВСУ постоянно быть на взводе, менять позиции и даже в тылу чувствовать себя неуверенно, — сказал Неволин.

Он объяснил, что управляемые беспилотники и авиация позволяют ВС РФ осуществлять разведку и уничтожать цели даже в тех местах, которые раньше считались безопасными. Кроме того, уточнил боец, украинцев нервируют российские диверсионные группы, спецназ и внезапное появление малых мобильных подразделений.

Попавшие в плен бойцы ВСУ опасаются, что их силой заставят раскрывать секретную информацию о местоположении артиллерии, складов и командных пунктов. Однако на практике иногда под давлением, а иногда просто, чтобы получить себе лично лучшее обращение могут сдать и свои позиции, и сослуживцев. Морально-психологическая боязнь быть пойманными в окружении или во время отхода, а также внутренний страх оказаться предателями для своих же под давлением внешних обстоятельств, — добавил Неволин.

Ранее в силовых структурах сообщили, что фиксируется резкий рост обращений от жителей Украины с передачей координат позиций ВСУ. В сутки поступает до 20 таких сообщений, особенно из приграничных регионов.