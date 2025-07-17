Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ

Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ Украинцы начали массово передавать российским силовикам координаты ВСУ

Фиксируется резкий рост обращений от жителей Украины с передачей координат позиций ВСУ, заявил ТАСС источник в силовых структурах. В сутки поступает до 20 таких сообщений, особенно из приграничных регионов.

В последний месяц участились сообщения от местных жителей, желающих передать координаты объектов ВСУ. Особенно чувствуется увеличение активности в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, — объяснил источник.

В силовых структурах добавили, что не каждое сообщение приводит к поражению цели, однако отметил, что такого всплеска активности местного населения не было давно. Кроме того, по некоторым данным, часть местных жителей сознательно передает информацию о передвижении военных и расположении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

То есть даже довольно патриотично настроенные украинцы готовы пойти на риск, лишь бы темпы мобилизации хоть ненадолго снизились из-за удара. Такая позиция граждан говорит о многом, — отметил силовик.

Ранее стало известно, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты ТЦК. Представитель Херсонского сопротивления связал это с серией успешных ударов по зданиям военкоматов в ряде областей Украины.