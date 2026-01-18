Курица, которая вас удивит: филе, запеченное с лимоном и апельсином в сладко-острой глазури. Идеальный ужин

Курица, которая вас удивит: филе, запеченное с лимоном и апельсином в сладко-острой глазури. Идеальный ужин

Цитрусово-медово-горчичная комбинация — это классика. Но ее можно обыгрывать: добавить в маринад соевый соус для глубины, имбирь для тепла, паприку для дымка. Вместо розмарина взять тимьян или орегано. Каждый раз будет новое, но неизменно нежное блюдо.

Куриное филе (600 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем. Если куски очень толстые, слегка отбиваю их через пленку, чтобы толщина была равномерной. Готовлю маринад: в миске смешиваю зернистую горчицу (1 ст. л.), жидкий мед (1 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.), сок, выжатый из половины апельсина (1 ст. л.), и универсальную приправу для курицы или просто соль и черный перец. Куриное филе обильно обмазываю полученным маринадом со всех сторон, складываю в миску или пакет и оставляю мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут (можно в холодильнике на несколько часов). Апельсин и лимон мою, нарезаю тонкими кружочками, удаляя косточки.

В жаропрочную форму для запекания выкладываю половину цитрусовых кружочков. Сверху распределяю маринованное куриное филе. Поливаю его остатками маринада из миски. Накрываю курицу оставшимися кружочками апельсина и лимона, добавляю несколько веточек свежего розмарина. Накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15–20 минут, чтобы курица зарумянилась, а цитрусы слегка карамелизировались. Подаю горячей, полив образовавшимся в форме ароматным соком.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.