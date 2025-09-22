«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:57

Кухня пропиталась запахом готовки? Вот невероятный способ решить проблему за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Существуют простые и эффективные способы быстро устранить неприятные запахи на кухне без использования химических средств. Эти методы основаны на природных свойствах обычных продуктов и веществ нейтрализовать ароматические молекулы. Справиться с устойчивыми запахами можно буквально за одну минуту с помощью доступных ингредиентов.

Один из самых эффективных способов — использование уксуса. Достаточно вскипятить полстакана столового уксуса на медленном огне, и через несколько минут воздух станет значительно свежее. Уксусная кислота эффективно нейтрализует запахи рыбы, лука и специй. Не менее действенен метод с молотым кофе: следует поджарить несколько ложек кофе на сухой сковороде до появления аромата — кофейные зерна прекрасно впитывают посторонние запахи. Для экстренных случаев подойдет цитрусовая терапия: нужно разрезать лимон или апельсин, посыпать солью и оставить на разделочной поверхности. Соль в сочетании с цитрусовыми эфирными маслами создает мощный нейтрализующий эффект. Важный секрет успеха — своевременное проветривание помещения сразу после приготовления пищи и поддержание чистоты рабочих поверхностей. Регулярное использование натуральных методов профилактики позволяет поддерживать свежесть на кухне постоянно. Сочетание нескольких способов усиливает их эффективность — например, можно одновременно кипятить уксус и поджаривать кофе. Эти методы абсолютно безопасны для здоровья и не требуют финансовых затрат. Для усиления эффекта можно добавить в кипящий уксус немного лимонной цедры или лавровый лист.

Ранее сообщалось о способах быстро и эффективно убраться на кухне. Вот несколько простых советов, которые помогут вам справиться с беспорядком всего за 10 минут.

Дмитрий Демичев
