У Крыжовникова хотят отсудить более миллиона рублей за случай с камерой Mash: Жору Крыжовникова обвинили в поломке дорогой камеры на съемках сериала

Компания арендодателя подала иск к продюсерской фирме режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) в связи с поломкой дорогостоящей кинотехники, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о камере Sony Venice стоимостью 5 млн рублей, которая пострадала во время съемок сериала с участием актеров Аглаи Тарасовой и Дмитрия Нагиева.

По версии истца, оборудование вышло из строя из-за попадания воды через верхнюю крышку при использовании дождевой установки. Несмотря на то, что поломка была обнаружена сразу, ремонтные работы проведены не были.

Компания «Рентал 2.39» требует взыскать с «Тумач Продакшн» около 1,3 млн рублей. В эту сумму включены затраты на ремонт оборудования, компенсация упущенной выгоды за 12 рабочих смен, а также судебные издержки. Сам Крыжовников охарактеризовал ситуацию как «обычную».

Ранее сообщалось, что Жору Крыжовникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием стало «нарушение госграницы Украины и незаконная коммерческая деятельность в Крыму».