28 сентября 2025 в 08:56

Крылышки с этим маринадом — вкуснота: можно заготовить в морозилку как полуфабрикат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные крылышки в специальном маринаде представляют собой идеальную закуску, которая сочетает хрустящую корочку и сочную мякоть. Это блюдо готовится по особому рецепту маринования, что позволяет сохранить вкусовые качества при заморозке. Универсальность приготовления делает эти крылышки прекрасным выбором для быстрого ужина или встречи гостей.

Для маринада потребуется: 1 кг куриных крылышек, 100 мл соевого соуса, 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, половина чайной ложки молотого имбиря, соль и перец по вкусу. Крылышки тщательно промывают и обсушивают. Все компоненты маринада смешивают в глубокой емкости, добавляют измельченный чеснок. Крылышки полностью погружают в маринад и оставляют в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Для заморозки маринованные крылышки раскладывают на подносе и замораживают, затем перекладывают в пакет или контейнер. Такой способ предотвращает слипание продукта.

Для приготовления замороженные крылышки не размораживают, а сразу выкладывают на противень и запекают при 200 градусах 40–45 минут. Подают с овощным гарниром или соусом на выбор.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

