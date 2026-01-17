Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 08:00

Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет — отличная альтернатива привычной яблочной выпечке. По вкусу он напоминает нечто среднее между ароматными синнабонами и домашней шарлоткой, но готовится гораздо проще и быстрее. Мягкий яблочный корж с орехами и шоколадом в сочетании с нежным кремом делает рулет по-настоящему праздничным.

Ингредиенты: яблоки — 1 кг, яйца — 3 шт., мука — 150 г, сахар — 3–5 ст. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., орехи любые — 100 г, шоколад горький — 50 г, корица — 1 ч. л., мягкий творог / йогурт / сметана — 2–4 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л. (по желанию). Крем: творожный сыр — 200 г, мягкий творог — 200 г, сахарная пудра — 80 г, корица — 1 ч. л., ванильный сахар — по желанию. Глазурь: шоколад — 80 г, орехи — 20 г, корица — 1/2 ч. л.

Приготовление: яблоки очищаем, мелко нарезаем, при желании сбрызгиваем лимонным соком. Добавляем яйца, сахар, муку, разрыхлитель и корицу, хорошо перемешиваем, затем вмешиваем орехи и мелко нарезанный шоколад. Массу выкладываем на противень с пергаментом, разравниваем и выпекаем при 180°C около 30 минут. Готовый корж сразу сворачиваем в рулет, накрываем полотенцем и полностью остужаем. Для крема смешиваем все ингредиенты до однородности, разворачиваем корж, смазываем кремом и снова сворачиваем. Даём пропитаться 2–3 часа, при желании покрываем шоколадной глазурью.

Ранее мы готовили пятнистый пирог «Коровка» — нужны творог и 20 минут на подготовку. Выпечка, после которой не захотите магазинные десерты.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник
Общество
Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник
Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком
Общество
Зачем пироги, если есть рацушки? Готовлю проще и в 10 раз вкуснее — польская выпечка с яблоком
рулеты
выпечка
яблоки
корица
шарлотки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии
Плохой ремонт машины едва не стоил автомеханику жизни
Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро
Цены на один вид деликатеса рухнули в России до минимума
Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием
Беженец из ДНР рассказал о вынужденных захоронениях под обстрелами ВСУ
Украинский бездомный на минуту зашел в ТЦК и попал в ВСУ
Российские солдаты придумали, как воздействовать на моральный дух ВСУ
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Юрист раскрыл, что теперь грозит при недопуске газовиков в дом
Ребенок прилип языком к качелям в мороз: первая помощь за минуту
В Госдуме объяснили скорые изменения в сфере оплаты ЖКХ
Во Франции раскрыли, кого отправляют на Украину под видом волонтеров
Россиянину пришлось откапывать автомобиль из-под пятиметрового сугроба
Бригаде ВСУ отказали в экстренной помощи с БПЛА под Сумами
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Как подготовиться к крещенским купаниям: полная инструкция для новичков
Ранимая чешская оппозиция обиделась на нового главу МИД
Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа
Еще один аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.