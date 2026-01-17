Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все

Этот рулет — отличная альтернатива привычной яблочной выпечке. По вкусу он напоминает нечто среднее между ароматными синнабонами и домашней шарлоткой, но готовится гораздо проще и быстрее. Мягкий яблочный корж с орехами и шоколадом в сочетании с нежным кремом делает рулет по-настоящему праздничным.

Ингредиенты: яблоки — 1 кг, яйца — 3 шт., мука — 150 г, сахар — 3–5 ст. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., орехи любые — 100 г, шоколад горький — 50 г, корица — 1 ч. л., мягкий творог / йогурт / сметана — 2–4 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л. (по желанию). Крем: творожный сыр — 200 г, мягкий творог — 200 г, сахарная пудра — 80 г, корица — 1 ч. л., ванильный сахар — по желанию. Глазурь: шоколад — 80 г, орехи — 20 г, корица — 1/2 ч. л.

Приготовление: яблоки очищаем, мелко нарезаем, при желании сбрызгиваем лимонным соком. Добавляем яйца, сахар, муку, разрыхлитель и корицу, хорошо перемешиваем, затем вмешиваем орехи и мелко нарезанный шоколад. Массу выкладываем на противень с пергаментом, разравниваем и выпекаем при 180°C около 30 минут. Готовый корж сразу сворачиваем в рулет, накрываем полотенцем и полностью остужаем. Для крема смешиваем все ингредиенты до однородности, разворачиваем корж, смазываем кремом и снова сворачиваем. Даём пропитаться 2–3 часа, при желании покрываем шоколадной глазурью.

