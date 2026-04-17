Котлеты станут сочнее и не развалятся: прячу в фарш всего один овощ — и готовлю хоть в духовке, хоть на сковороде

Беру куриный фарш, цветную капусту и овсяные хлопья — и готовлю котлеты, которые больше никогда не пересыхают и не разваливаются ни в духовке, ни на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина, когда хочется сочных мягких котлет без лишнего жира и с секретным овощем внутри.

Получается обалденная вкуснятина: нежные сочные котлеты с золотистой корочкой, а внутри — ароматная начинка из лука, моркови и цветной капусты, которая делает их мягкими, стабильными и невероятно вкусными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 200 г цветной капусты, луковица, морковь, столовая ложка овсяных хлопьев, 1/2 чайной ложки сушеного чеснока, зелень по вкусу, соль и перец по вкусу. Цветную капусту разберите на соцветия, отварите 2 минуты, остудите и мелко нарежьте.

Лук измельчите, морковь натрите, зелень порубите. Смешайте фарш с хлопьями, чесноком, овощами и зеленью, посолите, поперчите, тщательно вымесите и дайте постоять 10 минут. Сформируйте котлеты, выложите на противень с фольгой, запекайте при 180 °С 35 минут. Подавайте горячими — эти котлеты исчезают быстрее, чем вы их достали.

Проверено редакцией
Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее
Никакой раскатки и дрожжей. Заливная пицца по-венециански — пышная, нежная и готовится без хлопот
Замораживаю сразу после жарки, потом остается только разогреть: куриные котлеты с майонезом — сочные
Если вы не делали картофельные биточки, возьмите этот рецепт: простое блюдо, которое съедают быстрее котлет. Сытно и без лишних трат
Мария Левицкая
М. Левицкая
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

