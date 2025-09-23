Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025

Котлеты по-киевски без жирных брызг и возни! Сочное филе с золотистой корочкой

Котлеты по-киевски в духовке — это изящно, вкусно и абсолютно чисто! Никаких жирных брызг на плите, только сочное куриное филе с тающим маслом внутри и хрустящая золотистая корочка. Идеальный ужин для особенного случая или когда хочется порадовать близких без лишних хлопот.

Для приготовления возьмите два куриных филе, сто граммов сливочного масла, два зубчика чеснока, пучок укропа, два яйца, сто граммов панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Сначала приготовьте масляную начинку: смешайте размягченное масло с измельченным укропом и чесноком, сформируйте из этой массы колбаску и уберите в морозилку минимум на тридцать минут. Куриные филе разрежьте вдоль на пласты, отбейте через пищевую пленку, посолите и поперчите. На середину каждой отбивной положите по кусочку замороженного масляной колбаски. Края аккуратно заверните, полностью закрывая масло, и сформируйте аккуратную котлету. Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях.

Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом для выпечки. Отправьте в разогретую до двухсот градусов духовку на двадцать пять минут до красивой золотистой корочки. Подавайте немедленно, пока внутри нежно тает ароматное масло с зеленью!

Мария Левицкая
М. Левицкая
