28 сентября 2025 в 07:56

Котлеты «Кремлевские» с нежной начинкой — лучший вариант обеда и минимум мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты «Кремлевские» с сырной начинкой представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает сочность мясной основы и нежную расплавленную сердцевину. Это кушанье отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для праздничного обеда или семейного ужина. Сочетание фарша и сырной начинки создает гармоничный вкусовой ансамбль, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 500 г мясного фарша, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Хлеб замачивают в молоке, лук измельчают. Фарш смешивают с отжатым хлебом, луком, яйцом, солью и перцем. Сыр нарезают небольшими кубиками. Из фарша формируют лепешки, в центр выкладывают сыр, защипывают края и придают овальную форму. Обваливают в муке и обжаривают на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Затем добавляют немного воды, накрывают крышкой и тушат 10–15 минут на медленном огне.

Подают горячими с картофельным пюре или овощным салатом. Эти котлеты особенно хороши с грибным соусом или сметаной.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
котлеты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
