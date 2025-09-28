Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:19

У Трансформатора нашли огромный долг перед налоговой

Baza сообщила, что блогер Портнягин задолжал налоговой 799,9 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что у блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, образовался долг перед налоговой в 799,9 млн рублей. По данным канала, ранее предполагалось, что блогер решил проблемы с ФНС.

В 2024 году блогер был задержан в зоне проведения специальной военной операции. Основанием для этого послужили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Первоначально в отношении Портнягина была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО, однако впоследствии ее смягчили до запрета определенных действий. Блогер частично признал свою вину и полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. Общая сумма выплат составила 188 млн рублей, включая 124 млн рублей основного долга и 64 млн рублей пеней и штрафов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что блогер Елена Блиновская вряд ли сможет уйти на СВО в качестве сборщика БПЛА вместо отбывания наказания в колонии. По его словам, осужденных женщин крайне редко отправляют в зону боевых действий.

блогеры
налоги
Дмитрий Портнягин
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.