У Трансформатора нашли огромный долг перед налоговой Baza сообщила, что блогер Портнягин задолжал налоговой 799,9 млн рублей

Telegram-канал Baza сообщил, что у блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, образовался долг перед налоговой в 799,9 млн рублей. По данным канала, ранее предполагалось, что блогер решил проблемы с ФНС.

В 2024 году блогер был задержан в зоне проведения специальной военной операции. Основанием для этого послужили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Первоначально в отношении Портнягина была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО, однако впоследствии ее смягчили до запрета определенных действий. Блогер частично признал свою вину и полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой. Общая сумма выплат составила 188 млн рублей, включая 124 млн рублей основного долга и 64 млн рублей пеней и штрафов.

