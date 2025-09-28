Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 10:15

Осужденный за госизмену россиянин захотел выйти из колонии

Виновный в госизмене россиянин Лобов попросил освободить его из колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянин Денис Лобов, осужденный по уголовному делу о госизмене за поставку на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, попросил суд заменить ему наказание, сообщает РИА Новости. Мужчина призвал назначить ему принудительные работы и освободить из колонии.

Лобов также попросил учесть, что он старался участвовать во всех мероприятиях, проводимых администрацией колонии, а также был внесен в список перспективных осужденных, рекомендованных к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами. Дома россиянина ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми.

Изучив доводы, судья принял во внимание наличие у Лобова одного взыскания, а также подчеркнул, что деятельное поведение и добросовестное отношение к труду — это прямая обязанность заключенного. Заявление Лобова оставили без удовлетворения, апелляционная инстанция признала это решение законным. На момент подачи иска мужчина отбыл почти 5,5 года от назначенного срока.

Ранее Московский городской суд оставил в СИЗО девушку 2002 года рождения, обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Судья отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.

госизмены
Украина
суды
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.