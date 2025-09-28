Осужденный за госизмену россиянин захотел выйти из колонии Виновный в госизмене россиянин Лобов попросил освободить его из колонии

Россиянин Денис Лобов, осужденный по уголовному делу о госизмене за поставку на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, попросил суд заменить ему наказание, сообщает РИА Новости. Мужчина призвал назначить ему принудительные работы и освободить из колонии.

Лобов также попросил учесть, что он старался участвовать во всех мероприятиях, проводимых администрацией колонии, а также был внесен в список перспективных осужденных, рекомендованных к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами. Дома россиянина ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми.

Изучив доводы, судья принял во внимание наличие у Лобова одного взыскания, а также подчеркнул, что деятельное поведение и добросовестное отношение к труду — это прямая обязанность заключенного. Заявление Лобова оставили без удовлетворения, апелляционная инстанция признала это решение законным. На момент подачи иска мужчина отбыл почти 5,5 года от назначенного срока.

Ранее Московский городской суд оставил в СИЗО девушку 2002 года рождения, обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Судья отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.