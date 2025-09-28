В ДНР раскрыли масштабы издевательств украинских спецслужб над пленными Кимаковский: более 90% пленных в Донбассе подвергались пыткам со стороны Украины

Более 90% жителей Донбасса, задержанных украинскими спецслужбами и нацбатами, подвергались пыткам, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС. В интервью, приуроченном к годовщине воссоединения с Россией, он отметил, что особенно жестоко обращались с жителями члены националистических подразделений.

В 14-м, 15-м, да и в 16-м годах, 90–95% людей, которые попадали в застенки спецслужб Украины, подвергались пыткам. У нас даже была градация, в какие руки ты попадешь, где тебя будут пытать больше, где меньше. Если ты попадал в националистические подразделения, то тебя могли убить, человек пропадал без вести. Там пытали сильнее всего, — высказался Кимаковский.

Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Терновский рассказал, что командир с позывным Бабай применял жестокие наказания к бойцам, покинувшим позицию. По его словам, офицер привязывал подчиненных к дереву и избивал их до полного изнеможения.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что располагает сведениями о наличии тайных тюрем на территории Украины. По его словам, эти объекты были организованы по указанию западных разведструктур. Алаудинов отметил, что в подобных заведениях применяются методы давления и насилия в отношении людей, оказавшихся в изоляции.