Косметолог перечислила основные ошибки, способствующие старению кожи Косметолог Савина назвала солнце и неправильный уход врагами молодости кожи

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Чтобы замедлить процесс старения кожи, необходимо правильно за ней ухаживать, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Анастасия Савина. По ее словам, основную опасность для кожи представляют неправильный уход, а также избыток ультрафиолета.

Как отметила специалист, серьезный вред для кожи могут нанести жесткие средства очищения и скрабы, которые показаны далеко не всем. Кроме того, привычка очищать кожу до скрипа увеличивает риск обострения акне.

Также, по словам эксперта, для сохранения здоровья и молодости кожи необходимо ограничить время нахождения на солнце и отказаться от посещения солярия. Избыток ультрафиолета высушивает кожу, может способствовать обострению хронических дерматозов, появлению морщин и опасных новообразований.

Чтобы сохранить молодость кожи, косметолог посоветовала смывать косметику перед сном, а при нахождении на солнце правильно использовать крем SPF, который надо наносить на нужную зону в небольшом количестве и обновлять каждые два часа. Также важно соблюдать режим сна. Ложиться спать рекомендуется до 23:00, а длительность сна должна составлять не менее восьми часов.

Савина добавила, что замедлить процесс старения кожи поможет отказ от газировки в пользу простой воды.

Ранее врач-косметолог и дерматолог Нана Носарева рассказала, что некоторые продукты питания помогут сделать кожу красивой и заставить ее сиять. По словам специалиста, разгладит морщины и улучшит тонус кожи употребление авокадо, а свежие помидоры и красный болгарский перец насытят организм природными антиоксидантами — ликопином и витамином С.