Названы продукты, которые заставят кожу сиять Косметолог Носарева: употребление помидоров сделает кожу красивой

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Сделать кожу красивой и заставить ее сиять можно не только благодаря кремам и сывороткам, но и с помощью питания, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог и дерматолог Нана Носарева. По словам специалиста, разгладит морщины и улучшит тонус кожи употребление авокадо, а свежие помидоры и красный болгарский перец насытят организм природными антиоксидантами— ликопином и витамином С.

Кроме того, для красоты кожи полезна богатая бета-каротином и витамином А морковь, арбуз увлажнит эпидермис и подарит румянец, а гранат поможет регенерации клеток. Также в составе этого фрукта содержатся около 12 аминокислот, которые необходимы для синтеза главных кожных белков — коллагена и эластина.

Не меньшую пользу для кожи принесут орехи, оливковое масло и жирная рыба. Так, в частности, оливковое масло является источником полезных жирных кислот и витамина Е. Рыба в свою очередь богата витаминами А и D и множеством полезных микроэлементов, которые улучшают кровообращение и доставку кислорода к коже. Помимо этого, для естественного сияния кожи необходимо включить в свой рацион льняную кашу, которая содержит большое количество альфа-линоленовой кислоты.

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров ранее рассказал, что алкоголизм беспощадно бьет по женской красоте. Он подчеркнул, что у пьющей девушки можно заметить выраженные морщины, образовавшиеся вследствие нарушения синтеза коллагена, а из-за снижения тонуса мелких капилляров появляется розацеа — сосудистая сеточка на щеках и носу.