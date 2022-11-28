Косметолог назвала причины возникновения ранних морщин Косметолог Мадиева: на раннее возникновение морщин влияют стресс и обезвоживание

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На возникновение ранних морщин влияет множество факторов, в том числе стресс, неправильное питание, вредные привычки, недосып и обезвоживание организма, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины Шабаги Мадиева. Кроме того, по ее словам, на старение кожи оказывает влияние и ультрафиолет.

Медик пояснила, что первые морщины в основном мимические, они зависят от активности мышц лица и могут появиться и в 20, и в 25 лет, но чаще всего они возникают к 30–35 годам. При этом могут возникнуть и более глубокие морщины, которые не проходят в спокойном состоянии.

С возрастом меняется структура кожи: снижается функциональная активность фибробластов, нарушается производство коллагеновых и эластиновых волокон, замедляется процесс образования новых клеток, кожа теряет свою эластичность и упругость. Кроме того, снижается активность гиалуроновой кислоты, которая является естественным увлажнителем нашей кожи, — сказала она.

Чтобы предупредить появление морщин, косметолог советует правильно питаться, высыпаться, а также использовать косметику с защитой от ультрафиолета.

Ранее врач-косметолог Марият Мухина объяснила, что для избавления от проблем с кожей необходимо контролировать состояние микрофлоры своего кишечника. По ее словам, самым распространенным способом борьбы с прыщами является их выдавливание, но главное, делать это правильно, соблюдая все меры предосторожности.