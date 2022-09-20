Косметолог объяснила, как избавиться от прыщей Косметолог Мухина: избавиться от прыщей поможет контроль за состоянием микрофлоры кишечника

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Чтобы победить проблемы с кожей, необходимо контролировать состояние микрофлоры своего кишечника, сообщила врач-косметолог Марият Мухина. По ее словам, самым распространенным способом борьбы с прыщами является их выдавливание, но главное, делать это правильно, соблюдая все меры предосторожности. В беседе с изданием «Слово и Дело» специалист отметила, что неправильное вскрытие прыщей может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до флегмон, фурункулов и летального исхода.

Выдавливать можно — но при строгом соблюдении определенных правил. Более того, необходимо понимать, что прыщи — это лишь проявление скрытого «сбоя» в организме, и лечить нужно не последствия, а причину возникновения высыпаний, — объяснила Мухина.

Лучшим способом навсегда избавиться от прыщей врач назвала наблюдение за состоянием организма, грамотное очищение кожи и правильное питание. В первую очередь, необходимо следить за микрофлорой кишечника, сокращать количество быстрых углеводов, принимать энтеросорбенты и пить больше горячей воды, которая запускает моторику кишечника. Чтобы узнать состояние микрофлоры кишечника, Мухина посоветовала сдать анализ по Осипову и обратиться с результатами к дерматологу.

Косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова ранее рассказала, что привычка выдавливать прыщи на лице чревата воспалительными процессами, рубцами и сепсисом. Она напомнила россиянам о так называемом треугольнике смерти на лице — вокруг носа и губ, где подобные манипуляции с угрями заканчиваются попаданием бактерий и гноя в кровеносные сосуды, сообщающиеся с головным мозгом.