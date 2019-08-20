В Сети набирает популярность видео, на котором кошка точно копирует движения фигурки котёнка.
Пользователи оценили поразительный талант пушистой актрисы, пишет «
Некоторые усомнились в искренности актёрской сценки и предположили, что таким образом кошка пытается выпросить что-то у хозяев.
copy cat— Cats (@CatsContents)
pic.twitter.com/rL4d5T4lFR 20 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что в Ростове-на-Дону мужчина хочет продать за 15 млн рублей кошку, способную, по его словам, лечить от похмелья.