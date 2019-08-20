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Эксперты Роскачества провели исследование и помогли выбрать лучший портвейн. Необходимо, чтобы при производстве напитка был соблюдён трёхлетний срок выдержки. Поэтому самый молодой портвейн в 2019 году должен быть урожая 2016 года.

Также продукт должен иметь 17--18,5% крепости, уровень сахара должен равняться 6--13%. Речь идёт о сладости естественного происхождения, полученной от спелого винограда, поэтому самого сахара в составе специального или ликёрного специального...