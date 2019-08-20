Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Сети набирает популярность видео, на котором кошка точно копирует движения фигурки котёнка.

Пользователи оценили поразительный талант пушистой актрисы, пишет «Ридус».

Некоторые усомнились в искренности актёрской сценки и предположили, что таким образом кошка пытается выпросить что-то у хозяев.

Ранее News.ru писал, что в Ростове-на-Дону мужчина хочет продать за 15 млн рублей кошку, способную, по его словам, лечить от похмелья.

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