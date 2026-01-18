Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извлекла урок из онкологического заболевания и пересмотрела свое отношение к жизни. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 18 января?

Какой урок извлекла Миддлтон из рака

Кейт Миддлтон 9 января отпраздновала свое 44-летие. По случаю праздника она опубликовала видео, в котором рассказала о роли природы на своем пути к выздоровлению. Королевский биограф Роберт Джобсон считает, что принцесса представленными кадрами пыталась сказать, что пересмотрела свое отношение к жизни.

«После всего, через что ей пришлось пройти, она чувствует себя счастливицей. Лечение закончилось, и для нее важнее всего проводить время с детьми. Она ничто не принимает как должное», — отметил он.

По словам эксперта, главный урок, который Миддлтон извлекла из болезни, — расстановка приоритетов между семьей, здоровьем и работой.

«Она не вернется к прежнему темпу, она усвоила этот урок. Это будет значимым периодом, с перерывами для ее семьи. Работать на износ не вариант, как и пропускать слишком много времени для общения с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Дни, когда можно было просто пробиться сквозь трудности, закончились», — заявил Джобсон.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Уильяму запретили кататься на электросамокате

Принцу Уильяму запретили передвигаться на электросамокате по территории его новой постоянной резиденции в Виндзорском Большом парке, пишет Daily Mail. Источник напомнил, что супруги Уэльские переехали в особняк Форест-Лодж, расположенный на просторной территории поместья в Беркшире.

Из-за смены жительства Уильяму пришлось отказаться от любимого средства передвижения, поскольку в правилах королевского парка прямо говорится, что электросамокаты на его территории запрещены.

«Уильям очень любил передвигаться по территории замка на электросамокате, потому что тогда не было запрета», — поделился инсайдер.

Информация о том, что Уильям использует электросамокат для передвижения по замку, появилась в 2023 году. Принц приобрел его, чтобы экономить время в пути до резиденции отца, короля Карла III: для этого нужно было проделать путь в три мили (около 5 км).

Читайте также:

Порывистый ветер и холод до −20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта

Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич