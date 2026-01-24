Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе

Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приходит в бешенство от слухов о ее разводе с принцем Уильямом, заявил источник из близкого окружения пары. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 24 января?

Что известно о реакции Миддлтон на слухи о ее разводе

Анонимный источник из близкого окружения принца и принцессы Уэльских заявил, что слухи о возможном разводе вызывают раздражение у пары, пишет RadarOnline. По словам информатора, несмотря на трудности, лечение Кейт Миддлтон от онкологического заболевания и напряженные отношения Уильяма с братом принцем Гарри, их брак стал только крепче.

«Кейт и Уильям, конечно, переживают непростые времена. Принцесса все еще восстанавливается после рака, плюс у них трое несовершеннолетних детей. Однако реальность совсем не такова, как ее изображают в слухах. Честно говоря, подобные заявления их просто бесят», — заявил инсайдер.

В окружении пары отметили, что супруги преодолели множество трудностей за минувшие годы, но они не могут смириться с бесконечными слухами о возможном разводе.

«Ничего не может быть дальше от правды», — сказал представитель дворца.

Кейт Миддлтон Фото: i-Images /Pool/Global Look Press

Почему Уильям боится возвращения Гарри и Меган в Британию

Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон решили расширить свой штат, пригласив на работу эксперта по управлению кризисными ситуациями Лизу Равенскрофт. Аналитики связывают этот шаг с ожидаемым возвращением в Великобританию принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, новая сотрудница пресс-службы Уэльских обладает внушительным опытом нивелирования репутационных рисков, включая работу с серьезными этическими обвинениями и судебными разбирательствами, что может стать решающим фактором на фоне попыток Гарри «восстановить симпатию британцев» к его семье.

«Уильям и Кейт опасаются проблем, вызванных возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и приготовились к худшему», — заявил светский корреспондент Ричард Иден.

По сведениям эксперта, в ближайшее время можно ожидать реализации плана «Оттепель» — инициативы элит Соединенного Королевства, выступающих в поддержку пары. Иден отметил, что волна публикаций о возможном возвращении Гарри и его жены представляет собой продуманную пиар‑стратегию, цель которой — добиться от королевской семьи торжественного приема для герцога и герцогини Сассекских.

Читайте также:

Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды