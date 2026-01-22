Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:03

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на слухи о своем разводе

Принц Уильям и Кейт Миддлтон возмутились слухам о разводе

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слухи о возможном разводе вызывают лишь раздражение у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, заявил анонимный источник из их близкого окружения в беседе с RadarOnline. По его словам, несмотря на трудности, лечение принцессы от рака и напряженные отношения Уильяма с братом Гарри, их брак стал только крепче.

Кейт и Уильям, конечно, переживают непростые времена. Принцесса все еще восстанавливается после рака, плюс у них трое несовершеннолетних детей. Однако реальность совсем не такова, как ее изображают в слухах. Честно говоря, подобные заявления их просто бесят, — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма. Наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

До этого стало известно, что принцу Уильяму запретили передвигаться на электросамокате по территории его новой постоянной резиденции в Виндзорском Большом парке. В 2025 году Уильям вместе с супругой сменили место жительства: они переехали в особняк Форест-Лодж, расположенный на просторной территории поместья в Беркшире.

Великобритания
королевская семья
слухи
разводы
принц Уильям
Кейт Миддлтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница нашла в коробке шоколад вместо выигранного в автомате iPhone
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.