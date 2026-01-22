Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на слухи о своем разводе Принц Уильям и Кейт Миддлтон возмутились слухам о разводе

Слухи о возможном разводе вызывают лишь раздражение у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, заявил анонимный источник из их близкого окружения в беседе с RadarOnline. По его словам, несмотря на трудности, лечение принцессы от рака и напряженные отношения Уильяма с братом Гарри, их брак стал только крепче.

Кейт и Уильям, конечно, переживают непростые времена. Принцесса все еще восстанавливается после рака, плюс у них трое несовершеннолетних детей. Однако реальность совсем не такова, как ее изображают в слухах. Честно говоря, подобные заявления их просто бесят, — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма. Наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

До этого стало известно, что принцу Уильяму запретили передвигаться на электросамокате по территории его новой постоянной резиденции в Виндзорском Большом парке. В 2025 году Уильям вместе с супругой сменили место жительства: они переехали в особняк Форест-Лодж, расположенный на просторной территории поместья в Беркшире.