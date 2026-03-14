14 марта 2026 в 10:45

Копеечное средство из аптеки: подкормка для огурцов, которая действительно работает, — эффективный стимулятор роста

Огородники часто тратят деньги на дорогие удобрения, а результат оказывается скромным. Но есть простое аптечное средство, которое стоит совсем недорого и при этом отлично помогает огурцам расти крепкими и давать хороший урожай.

Речь идет о янтарной кислоте — натуральном веществе, которое мягко стимулирует рост растений, помогает им легче переносить стресс после пересадки и укрепляет иммунитет. При правильном применении огурцы быстрее развиваются, активнее образуют завязи и выглядят заметно здоровее.

Чтобы приготовить раствор, понадобится всего несколько ингредиентов: 2 грамма янтарной кислоты, 200 миллилитров тёплой воды и затем ещё вода до общего объёма 10 литров. Сначала кислоту тщательно растворяют в тёплой воде, а после этого полученный концентрат выливают в ведро и доводят водой до 10 литров.

Первую подкормку проводят примерно через 10 дней после высадки огурцов в открытый грунт — раствором аккуратно поливают растения под корень. Вторую обработку делают во время цветения, но уже в виде опрыскивания по листу. Такая простая процедура помогает огурцам быстрее набирать силу и формировать больше будущих плодов.

Ольга Шмырева
