Активы двух бывших кубанских депутатов обратят в доход России

Краснодарский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов законодательного собрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, а также связанных с ними лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Все они, как установило следствие, вели совместную нелегальную деятельность с экс-вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.

Суд решил исковые требования <...> удовлетворить, — огласил судья.

До этого Генпрокуратура обвинила бывшего вице-губернатора Коробку и депутата Фурсу в захвате предприятия рейдерским путем. Речь идет об агропромышленном комплексе «Васюринский». Также следствие выяснило, что Коробка использовал часть незаконно выведенных из оборота земель для строительства загородного поместья стоимостью в 1 млрд рублей с теннисным кортом и вертолетной площадкой.

