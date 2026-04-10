10 апреля 2026 в 18:59

Активы двух бывших кубанских депутатов обратят в доход России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Краснодарский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывших депутатов законодательного собрания Кубани Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, а также связанных с ними лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Все они, как установило следствие, вели совместную нелегальную деятельность с экс-вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.

Суд решил исковые требования <...> удовлетворить, — огласил судья.

До этого Генпрокуратура обвинила бывшего вице-губернатора Коробку и депутата Фурсу в захвате предприятия рейдерским путем. Речь идет об агропромышленном комплексе «Васюринский». Также следствие выяснило, что Коробка использовал часть незаконно выведенных из оборота земель для строительства загородного поместья стоимостью в 1 млрд рублей с теннисным кортом и вертолетной площадкой.

Ранее сообщалось, что суд взыскал принадлежавшие бывшему замминистра обороны Павлу Попову наручные часы и жилой дом. В материале указано, что также у экс-замглавы будут изъяты 30 млн рублей.

