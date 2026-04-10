Медведев раскрыл содержание новых учебников по обществознанию

Новые учебники по обществознанию помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою точку зрения, сообщили РИА Новости в секретариате заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В книгах предусмотрены материалы для уроков и для дополнительного изучения, а также контрольные вопросы и проверочные задания.

Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет основы наук, которые изучают общество и деятельность человека, — приводятся в секретариате слова Медведева.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такие знания формируют личность, убеждения, характер и поступки человека, делают его полноценным членом общества. Он напомнил, что кажды гражданин РФ несет в себе часть богатой истории страны и ее самобытной культуры.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе.