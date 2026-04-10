Медведев раскрыл содержание новых учебников по обществознанию

10 апреля 2026 в 18:53

Медведев: новые учебники по обществознанию помогут школьникам отстаивать позицию

Новые учебники по обществознанию помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою точку зрения, сообщили РИА Новости в секретариате заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В книгах предусмотрены материалы для уроков и для дополнительного изучения, а также контрольные вопросы и проверочные задания.

Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет основы наук, которые изучают общество и деятельность человека, — приводятся в секретариате слова Медведева.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такие знания формируют личность, убеждения, характер и поступки человека, делают его полноценным членом общества. Он напомнил, что кажды гражданин РФ несет в себе часть богатой истории страны и ее самобытной культуры.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе.

Экс-супруга Лерчек могут посадить 7,5 года за аферу с деньгами
«Афера века»: Ревва усомнился в подлинности лунного подвига американцев
ВСУ устроили атаку на мирных жителей Белгородской области
«Безопасность на нуле»: экс-боец назвал преимущества жизни в РФ перед США
Страны Балтии ответили на обвинения в помощи украинским атакам по России
Отправка письма по России резко подскочила в цене
Ребенку потребовалась пересадка кожи после удаления родинки
На улицах Москвы появилась сотня украшений к Пасхе
Раскрыты детали пассивного заработка Саландиной
Умерла звезда «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл»
Замполпреда на Дальнем Востоке может стать кандидатом в главы Дагестана
В Италии появилась новая оппозиционная звезда
Смертельная доза виагры в 92 года? В чем обвиняют «черную вдову» в Москве
«Русские» деревни разогнали на Бали: как весело жили наши, куда бежали
«Никто бы не позволил»: в ГД ответили на мечты Зеленского о ядерной кнопке
В Минпромторге озвучили риски превращения маркетплейсов в «Черкизон»
Первая отправка призывников в 2026-м: фото из сборного пункта под Москвой
Зеленского уличили в попытке устроить Майдан в Венгрии
Мужчина расправился со своей семьей ради брака с несовершеннолетней
Военэксперт раскрыл, откуда берутся «новые» ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

