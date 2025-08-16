Копченая курочка решает! Кто пробует этот салат, умоляет дать рецепт

Хотите приготовить салат, который понравится всем без исключения? Этот вариант с копченой курицей и кукурузой — настоящая находка! Сочная курица, хрустящие овощи и нежная заправка создают идеальную гармонию вкусов. А готовится он буквально за 10 минут — идеально, когда нужно быстро накрыть стол.

Для салата вам понадобится: 200 г копченой курицы, 1 свежий огурец, 1 морковь, 150 г кукурузы, пучок зеленого лука. Нарежьте курицу и овощи соломкой, кукурузу откиньте на дуршлаг. Для заправки смешайте 3 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. лимонного сока — получится легкий и пикантный соус.

Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Такой салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к гарнирам. Попробуйте добавить авокадо или сладкий перец для новых вкусовых оттенков!

