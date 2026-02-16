Контр-адмирала в отставке осудили за хищение 592 млн рублей у Минобороны

Контр-адмирала в отставке осудили за хищение 592 млн рублей у Минобороны Контр-адмирала в отставке Коваленко приговорили к 4,5 года колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил контр-адмирала в отставке Николая Коваленко к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за хищение 592 млн рублей у Минобороны, но освободил его от наказания из-за болезни, сообщает ТАСС. Осужденный также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Признать Николая Коваленко виновным и приговорить к четырем годам шести месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей <...>. Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни, — сказал судья.

Ранее сообщалось, что руководители подрядных компаний обвиняются в многомиллионном мошенничестве при выполнении госзаказа Минобороны РФ в Калининградской области. Расследование данного уголовного дела официально завершено.

До этого был вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств при выполнении оборонного госзаказа. На скамье подсудимых оказались руководитель «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко и гендиректор «Сибай» Андрей Грунин, которые получили 13 лет лишения свободы на двоих. Ущерб составил свыше 500 млн рублей.