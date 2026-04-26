Конфеты «Птичье молоко» за 30 минут — агар-агар, сгущенка и шоколад: воздушные, как по ГОСТу, и вдвое дешевле

Конфеты «Птичье молоко» за 30 минут — агар-агар, сгущенка и шоколад: воздушные, как по ГОСТу, и вдвое дешевле

Беру сгущенное молоко, агар-агар и шоколад — варю сироп, взбиваю с маслом, выливаю в форму, даю застыть, поливаю шоколадной глазурью. Через 30 минут на столе воздушные, нежные конфеты, которые получаются такими же, как по ГОСТу, но в два раза дешевле. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, пористая суфлейная масса с насыщенным сливочным вкусом, покрытая тонким слоем шоколадной глазури, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для суфле — 1 банка сгущенного молока (380 г), 100 г сливочного масла, 1 чайная ложка агар-агара, 100 мл воды; для глазури — 100 г темного шоколада, 50 мл сливок (или молока). Агар-агар залейте водой, оставьте на 10 минут для набухания. Затем доведите до кипения, варите 1–2 минуты до полного растворения. Сгущенное молоко взбейте с размягченным маслом до пышности.

Тонкой струйкой влейте горячий агар-агар, продолжая взбивать. Быстро вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте. Уберите в холодильник на 15–20 минут для застывания. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане или в микроволновке. Залейте глазурью застывшее суфле, дайте застыть. Нарежьте на конфеты. Храните в холодильнике.

