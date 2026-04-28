Конфеты из кураги и чернослива за 10 минут — орехи, какао и кокос: натуральный десерт без варки и без глютена

Беру курагу, чернослив, грецкие орехи, какао и кокосовую стружку — измельчаю сухофрукты с орехами в блендере, скатываю шарики, обваливаю в какао и кокосе. Через 10 минут на столе ароматные, полезные конфеты, которые получаются сладкими, нежными и намного полезнее магазинных. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для полезного перекуса или сладкого подарка.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слегка влажные конфеты с насыщенным вкусом сухофруктов и орехов, в шоколадной или кокосовой обсыпке, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 100 г кураги, 100 г чернослива (без косточек), 100 г грецких орехов (или миндаля), 2 столовые ложки какао-порошка, 3 столовые ложки кокосовой стружки. Курагу и чернослив замочите в теплой воде на 10 минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде для аромата. Измельчите сухофрукты и орехи в блендере до однородной липкой массы. Скатайте из полученной массы небольшие шарики (примерно 2–3 см в диаметре). Обваляйте половину шариков в какао-порошке, а половину — в кокосовой стружке. Уберите конфеты в холодильник на 20–30 минут для застывания. Храните в холодильнике в герметичном контейнере.

Мария Левицкая
