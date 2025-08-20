Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:37

Компот из яблок на зиму на 3-литровую банку! Без возни и стерилизации!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компот из яблок на зиму: 15 минут — и готово! Если вы думаете, что заготовки на зиму — это долго, сложно и обязательно нужно стерилизовать банки часами, то этот рецепт перевернет ваши представления! Этот яблочный компот в 3-литровых банках готовится буквально за 15 минут активного времени, безо всякой стерилизации. И при этом прекрасно хранится даже в квартире до самого лета. Напиток получается нежным, ароматным, с легкой кислинкой — как раз то, что нужно холодной зимой, чтобы вспомнить вкус лета.

Рецепт:

Возьмите 700 г яблок (лучше слегка недозрелых, с кислинкой), тщательно вымойте и нарежьте дольками, удалив сердцевину. Уложите плотно в чистую 3-литровую банку. В кастрюле вскипятите 2,3 литра воды, добавьте 250 г сахара и размешайте до полного растворения. Кипящим сиропом залейте яблоки в банке до самого верха. Накройте прокипяченной крышкой и сразу закатайте. Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Все! Теперь можно отнести ее в кладовку — ароматный компот готов радовать вас всю зиму.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
кулинария
яблоки
компоты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.