Компот из яблок на зиму на 3-литровую банку! Без возни и стерилизации!

Компот из яблок на зиму: 15 минут — и готово! Если вы думаете, что заготовки на зиму — это долго, сложно и обязательно нужно стерилизовать банки часами, то этот рецепт перевернет ваши представления! Этот яблочный компот в 3-литровых банках готовится буквально за 15 минут активного времени, безо всякой стерилизации. И при этом прекрасно хранится даже в квартире до самого лета. Напиток получается нежным, ароматным, с легкой кислинкой — как раз то, что нужно холодной зимой, чтобы вспомнить вкус лета.

Рецепт:

Возьмите 700 г яблок (лучше слегка недозрелых, с кислинкой), тщательно вымойте и нарежьте дольками, удалив сердцевину. Уложите плотно в чистую 3-литровую банку. В кастрюле вскипятите 2,3 литра воды, добавьте 250 г сахара и размешайте до полного растворения. Кипящим сиропом залейте яблоки в банке до самого верха. Накройте прокипяченной крышкой и сразу закатайте. Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Все! Теперь можно отнести ее в кладовку — ароматный компот готов радовать вас всю зиму.

