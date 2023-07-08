Комары могут быть опасны наравне с клещами Иммунолог Крючков: комары могут переносить те же инфекции, что и клещи

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Комары могут быть носителями тех же инфекционных болезней, которые обычно ассоциируются с клещами, пишет URA.RU со ссылкой на генерального директора контрактной исследовательской компании «КЭГ» и иммунолога Николая Крючкова. По его словам, также комары могут вызвать аллергические и псевдоаллергические реакции.

Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже, — подчеркнул Николай Крючков.

Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области предупредили, что одними из самых опасных насекомых в регионе летом являются оводы и слепни. Они переносят такие инфекции, как листериоз и брюшной тиф.

Ранее в Ленинградской области заметили комаров Culex Modetus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила. Комментируя ситуацию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал россиян не переживать по этому поводу. По его словам, появления комаров недостаточно для создания природного очага и угрозы распространения лихорадки.