Вирусолог оценил угрозу распространения лихорадки Западного Нила Вирусолог Аграновский призвал не переживать из-за появления лихорадки Западного Нила

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В Ленинградской области заметили комаров Culex Modetus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила. Комментируя ситуацию «Пятому каналу», профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал россиян не переживать по этому поводу. По его словам, появления комаров недостаточно для создания природного очага и угрозы распространения лихорадки.

Этого недостаточно, чтобы установить некий природный очаг. Там есть ряд других условий. Так что это надо иметь в виду, но не населению, а специалистам. Смотреть за ситуацией дальше, — пояснил вирусолог.

По его словам, заболевание характеризуется головными и мышечными болями, а также неврологическими симптомами. Он предупредил, что на данный момент переживать о появлении природного очага в Ленинградской области не следует. Вирусолог уточнил, что в других областях России уже были подобные случаи. Аграновский пояснил, что болезнь зависит от переносчика, поэтому не пойдет в широкие массы.

Универcитет Хельсинки ранее сообщил, что в районе города Пори в Финляндии нашли вид кoмаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихoрадки Западного Нила. Исследователи утверждают, что вероятность распространения заболевания в стране низкая.