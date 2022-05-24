Колбаса уже не та: правда ли, что качество продуктов в России упало Соцопрос Роскачества продемонстрировал изменение потребительского отношения к пищевой продукции

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть россиян столкнулась с ухудшением качества колбасных изделий, консервов, молока, овощей и фруктов, алкоголя, кофе, хлеба и других продуктов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и Аналитическим центром НАФИ. Авторы исследования при этом утверждают, что большинство опрошенных никаких изменений не заметили. В Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова, который входит в структуру РАН, предпочитают опираться на результаты химико-биологических экспертиз, которые, в отличие от совокупности мнений случайных респондентов, дают точную научную картину. NEWS.ru узнал, связаны ли вопросы к качеству продовольствия с инфляцией и проблемами нехватки в РФ зарубежных компонентов в условиях санкций.

Сложности с добавками

По данным опроса ЦИПП и НАФИ, который в апреле проводился среди 1600 совершеннолетних россиян из 50 субъектов Федерации, качество ряда продуктов питания ухудшилось. Чаще всего респонденты относили к этой категории колбасные изделия (33%), консервы (25%), молочную продукцию (21%), овощи (20%), алкогольные напитки, кофе, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия (по 19%).

При этом, следует из отчёта о результатах опроса, другие респонденты, напротив, говорили об улучшении качества продовольствия, в том числе детского питания (20%), фруктов (16%), хлеба (14%), овощей (13%) и кондитерских изделий (12%).

Большинство опрошенных (72%) считают, что качество приобретаемого ими продовольствия за последнее время не изменилось. Прежде всего в их числе те, кто оценивает своё материальное положение как удовлетворительное (64%) или хорошее (22%), а также работающие граждане (62%) и люди в возрасте 45–54 лет (42%).

По большинству категорий продуктов питания опрошенные, как отмечают авторы исследования, не ожидают изменения качества в ближайшем году. Однако на повышение его у овощей и фруктов надеются 25% россиян. А что касается перспектив в плохую сторону, то здесь лидирует алкоголь (27%), далее идут колбасные изделия (25%), консервированные фрукты (24%), консервы (23%) и кофе (22%).

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Комментируя результаты исследования, замруководителя Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил, что к высоким общественным ожиданиям в отношении доступности качественных продуктов питания приводит массовое осознание того факта, что высокое качество продовольствия является важнейшим условием здоровья и благополучия человека. Поэтому на фоне растущей инфляции, отмечает эксперт, государству «особенно важно контролировать соблюдение производителями требований к безопасности, натуральности и пищевой ценности продуктов питания всех ценовых категорий». А на фоне увеличения разнообразия ассортимента следует «развивать потребительскую грамотность людей — способность выбирать наиболее качественные и полезные продукты, тем самым усиливая конкуренцию среди производителей в этом аспекте».

Как заявила NEWS.ru замдиректора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова профессор Анастасия Семёнова, соцопросы не лучший способ изучения качества той или иной продукции. Вместо этого существуют другие способы исследований, которые дают точные ответы на вопрос о качестве продовольствия.

Существуют прямые методы определения качества — непосредственное исследование продукции, её химический и микробиологический анализ. Есть ежегодный национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. Представляемая на нем продукция проходит строжайшую проверку. Следующий конкурс состоится осенью, и тогда мы сможем сказать, на основе сравнения результатов прошлых лет, как качество продовольствия изменилось. А опрос общественного мнения интересен, важен и, вероятно, позволяет судить об удовлетворённости или неудовлетворённости потребителя. В период изобилия продуктов, как правило, потребитель меньше доволен их качеством, чем тогда, когда наблюдается их недостаток. Многие психологи исследуют феномен пищевых ароматизаторов, рост производства которых повлиял на потребительское поведение: когда люди имеют возможность выбора, им хочется чего-то более вкусного и ароматного, более существенно влияющего на органы чувств, чем привычные продукты. Поэтому некоторые предпочитают что-то сильно перчённое или солёное, подсаживаются на чипсы и кока-колу, которые обладают ярко выраженным вкусом. Анастасия Семёнова заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Российской академии наук

Она не исключила, что недовольство респондентов может свидетельствовать как о дезориентации потребителя, который «не знает, чего он хочет», из-за насыщения рынка, так и о возможной роли инфляции, которая заставила людей покупать менее дорогостоящие и, как следствие, более низкокачественные продукты питания. Однако, как подчеркнула Семёнова, «вопрос вкуса всегда очень сложный и относительный и не всегда можно говорить, что дешёвое — это некачественное».

NEWS.ru

Собеседница NEWS.ru при этом исключила влияние на качество продовольствия санкций из-за происходящего на Украине, которые могут создать отечественным пищевым компаниям дефицит сырья или оборудования из-за отсутствия их производства в РФ и сильной зависимости от импорта. По словам Анастасии Семёновой, «ничего страшного не происходит ни в отношении мяса, ни в отношении зерна, ни в отношении рыбы и других товаров». К тому же, продолжает она, Россия «располагает всеми пищевыми технологиями».

Да, есть сложности с пищевыми добавками, упаковочным материалом из-за логистики доставки, но всё это абсолютно решаемо. Если взять сырьё, то, например, какао-бобы в России не растут, но ни одно кондитерское производство в России не остановилось, а качество конфет и шоколада не изменилось. А если часть пищевых добавок импортного производства из нашей жизни уйдёт, то это позволит выпускать больше продукции по ГОСТам, как стандартам наивысшего качества, которым соответствует очень ограниченное количество технологически целесообразных добавок, — пояснила представитель научного центра пищевых систем РАН.

Также Семёнова добавила, что ранее наличие западных производителей не давало развиваться отечественным компаниям, которым было «очень сложно конкурировать из-за того, что рынок был открыт для всех». Сейчас, резюмировала собеседница NEWS.ru, у отечественных пищевых компаний «появился хороший шанс вырасти и заместить этот рынок», что «скорее пойдёт только на пользу качеству российских продуктов».

Качество качнётся в правильную сторону?

Представитель Партии Роста и фермер из Самарской области Кирилл Ермоленко в беседе с NEWS.ru заявил, что по сетевым магазинам своего региона он столкнулся и с ростом цен, и с ухудшением качества пищевых продуктов. Причём в основном это касается местных наименований.

Я действительно наблюдаю как снижение качества, так и чрезмерно завышенную цену. Это касается в первую очередь фруктов (груши подорожали за три месяца с 250 до 450 рублей за килограмм) или молочной продукции (молоко в феврале стоило 50–60 рублей за литр, а сейчас продают за 90–100 рублей). Конечно, списать такой бешеный рост все пытаются на инфляцию, удорожание логистики, упаковки и, конечно, санкции. Вот только меня как фермера удивляет то, что практически все продукты, которые слишком сильно взлетели в цене, — местного производства. Даже оливковое масло, которое мы 100% импортируем, не так подорожало — с 300–400 рублей за литр до 350–420 рублей. Не могут продукты местного производства так сильно вырасти в цене в процентном соотношении. Очень похоже на неприкрытую спекуляцию, которую трейдеры пытаются списать на санкционные последствия. Кирилл Ермоленко фермер

Говоря о снижении качества, эксперт привёл в пример песочное печенье, которое ранее производилось с использованием пальмового масла, но теперь (вероятно, из-за недавнего запрета поставок из Индонезии как ведущего мирового экспортёра этого компонента) полностью производится из отечественного подсолнечного. После этого, по словам Ермоленко, вкус кондитерского изделия «изменился, причем сильно, но только в лучшую сторону».

Это один из многих примеров 100-процентного перехода кондитеров на отечественную продукцию. Полный переход на отечественное сырьё только улучшит качество и себестоимость наших продуктов, — резюмировал Ермоленко.

При этом ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что «практически все продукты из-за санкций станут хуже». По его словам, сейчас рост цен сдерживается за счёт ухудшения качества и уменьшения количества продовольствия. Чаще всего это происходит, когда сырьё подменяется на более дешёвое.

Из-за повышения цен и проблем с логистикой, отметил Шелищ, производители вынуждены упрощать технологии и заменять сырьё в условиях, при которых их побуждают сдерживать цены торговые сети и потребительский спрос. Также он отметил, что ранее цена колбасы под названием «Русская» более чем на 90% состояла из импортных составляющих, в том числе мяса, упаковки и даже верёвки. Кроме этого, производилась такая колбаса на зарубежном оборудовании. В этой связи эксперт выразил надежду, «что сейчас это уже не так».