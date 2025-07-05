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05 июля 2025 в 11:00

Быстрая гармошка из лаваша с колбасой и яйцами! Топ-завтрак за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая гармошка из лаваша с колбасой и яйцами! Топ-завтрак за 20 минут! Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Хрустящая гармошка — простое в приготовлении, но эффектное угощение с сыром и колбасой, которое покорит всех ароматом, тягучей начинкой и золотистой корочкой. Приготовьте один раз — и попросят еще!

Ингредиенты

  • Лаваш прямоугольный тонкий — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Колбаса — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец молотый — щепотка
  • Сыр — 150 г
  • Сливки — 50 мл
  • Кинза (или любая зелень) — несколько веточек

Приготовление

  1. В форму с высокими бортиками положите лаваш, сложенный гармошкой. В каждую складку лаваша вложите кусочки колбасы. В миске соедините яйца, сливки, натертый сыр и мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
  2. Залейте лаваш приготовленной яично-сливочной смесью. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, около 35–40 минут до золотистой корочки.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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