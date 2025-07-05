Быстрая гармошка из лаваша с колбасой и яйцами! Топ-завтрак за 20 минут! Хотите удивить близких вкусным и необычным блюдом? Хрустящая гармошка — простое в приготовлении, но эффектное угощение с сыром и колбасой, которое покорит всех ароматом, тягучей начинкой и золотистой корочкой. Приготовьте один раз — и попросят еще!
Ингредиенты
- Лаваш прямоугольный тонкий — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Колбаса — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец молотый — щепотка
- Сыр — 150 г
- Сливки — 50 мл
- Кинза (или любая зелень) — несколько веточек
Приготовление
- В форму с высокими бортиками положите лаваш, сложенный гармошкой. В каждую складку лаваша вложите кусочки колбасы. В миске соедините яйца, сливки, натертый сыр и мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
- Залейте лаваш приготовленной яично-сливочной смесью. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, около 35–40 минут до золотистой корочки.
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