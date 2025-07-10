Когда тянет поесть перед сном, спасает этот трюк с лавашем — никакого вреда

Когда тянет поесть перед сном, спасает этот трюк с лавашем — никакого вреда

Этот облегченный вариант шаурмы — идеальный выбор перед сном. Нежное куриное филе, свежие овощи и легкий йогуртовый соус в тонком лаваше не перегружают желудок, но отлично утоляют голод. Готовится за 10 минут и содержит минимум калорий.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

отварная куриная грудка — 150 г;

огурец — 1 шт.;

листья салата — 3–4 шт.;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

укроп — 2 веточки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку нарезать тонкими полосками. Огурец нарезать соломкой. Смешать йогурт с лимонным соком и рубленым укропом. На лаваш выложить листья салата, курицу и огурец. Полить йогуртовым соусом. Свернуть конвертом или трубочкой.

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