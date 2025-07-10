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10 июля 2025 в 15:48

Когда тянет поесть перед сном, спасает этот трюк с лавашем — никакого вреда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот облегченный вариант шаурмы — идеальный выбор перед сном. Нежное куриное филе, свежие овощи и легкий йогуртовый соус в тонком лаваше не перегружают желудок, но отлично утоляют голод. Готовится за 10 минут и содержит минимум калорий.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 1 шт.;
  • отварная куриная грудка — 150 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • листья салата — 3–4 шт.;
  • греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • укроп — 2 веточки;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную грудку нарезать тонкими полосками.
  2. Огурец нарезать соломкой.
  3. Смешать йогурт с лимонным соком и рубленым укропом.
  4. На лаваш выложить листья салата, курицу и огурец.
  5. Полить йогуртовым соусом.
  6. Свернуть конвертом или трубочкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
курица
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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