Когда тянет поесть перед сном, спасает этот трюк с лавашем — никакого вреда

Этот облегченный вариант шаурмы — идеальный выбор перед сном. Нежное куриное филе, свежие овощи и легкий йогуртовый соус в тонком лаваше не перегружают желудок, но отлично утоляют голод. Готовится за 10 минут и содержит минимум калорий.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- отварная куриная грудка — 150 г;
- огурец — 1 шт.;
- листья салата — 3–4 шт.;
- греческий йогурт — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- укроп — 2 веточки;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Куриную грудку нарезать тонкими полосками.
- Огурец нарезать соломкой.
- Смешать йогурт с лимонным соком и рубленым укропом.
- На лаваш выложить листья салата, курицу и огурец.
- Полить йогуртовым соусом.
- Свернуть конвертом или трубочкой.
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