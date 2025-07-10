Когда пицца надоела, приходит на помощь он! Пирог с копчеными колбасками

Когда пицца надоела, приходит на помощь он! Пирог с копчеными колбасками

Когда пицца надоела, приходит на помощь он! Вкуснейший пирог с копчеными колбасками! Это вкусная альтернатива пицце! Его изюминка — копченая колбаса, обжаренный лук, сладкий перец и необычное тесто на кипятке. Оно пластичное, идеально держит форму и делает выпечку особенно вкусной. Такой пирог хорош и горячим, и комнатной температуры — идеален для пикника или плотного ужина.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 350 г

Масло сливочное — 150 г

Сыр пармезан — 25 г

Соль — 0,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Перец красный — 2 шт.

Колбаса сырокопченая — 500 г

Лук красный — 300 г

Сметана — 1 ст. л.

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Перцы запеките под грилем до черных подпалин, охладите, снимите кожицу, нарежьте. Колбасу и лук нарежьте, лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте колбасу, затем сметану и базилик. В 150 мл кипятка растопите масло с солью, всыпьте муку, замесите тесто. Раскатайте большую часть, выложите в форму, добавьте слой перца и начинку. Из оставшегося теста сделайте решетку, смажьте яйцом. Выпекайте 15 минут при 200 °C, затем 20 минут при 170 °C под фольгой.

Подавайте пирог теплым, нарезанным на порционные куски.

Ранее мы делились рецептом, если лень месить тесто на дрожжах. Пицца «Наливайка» — готовим на сковороде.