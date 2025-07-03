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03 июля 2025 в 11:30

Лень месить тесто на дрожжах? Пицца «Наливайка» — готовим на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лень месить тесто на дрожжах? Пицца «Наливайка» — готовим на сковороде. Хочется домашней пиццы, но нет времени на духовку? Попробуйте простой и быстрый рецепт пиццы. Всего 10 минут, и у вас на столе ароматное блюдо с нежным тестом и любимой начинкой.

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Для начинки по вкусу: колбаса, сыр, помидор, соленые огурцы, репчатый лук, чеснок, кетчуп.

Приготовление:

  1. В миске взбейте яйца с майонезом и щепоткой соли до однородности. Постепенно добавляйте муку, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно быть жидким, но достаточно густым, чтобы равномерно лечь на сковороду.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте тесто ровным слоем и сразу распределите кетчуп тонким слоем ложкой или кисточкой. Нарежьте колбасу, помидоры, огурцы, лук и чеснок мелко.
  3. Равномерно разложите начинку на тесто. Посыпьте все тертым сыром. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте около 10 минут. Проверяйте готовность зубочисткой — если она выходит сухой, пицца готова.

Пицца получается сочной, ароматной и вкусной — отличный вариант для быстрого ужина.

Ранее мы готовили мини-пиццы как в школьной столовой! Вкуснейшее тесто на молоке и масле.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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