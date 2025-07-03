Лень месить тесто на дрожжах? Пицца «Наливайка» — готовим на сковороде. Хочется домашней пиццы, но нет времени на духовку? Попробуйте простой и быстрый рецепт пиццы. Всего 10 минут, и у вас на столе ароматное блюдо с нежным тестом и любимой начинкой.
Ингредиенты для теста
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 5 ст. л.
- Мука — 5 ст. л.
- Соль — по вкусу
Для начинки по вкусу: колбаса, сыр, помидор, соленые огурцы, репчатый лук, чеснок, кетчуп.
Приготовление:
- В миске взбейте яйца с майонезом и щепоткой соли до однородности. Постепенно добавляйте муку, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно быть жидким, но достаточно густым, чтобы равномерно лечь на сковороду.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте тесто ровным слоем и сразу распределите кетчуп тонким слоем ложкой или кисточкой. Нарежьте колбасу, помидоры, огурцы, лук и чеснок мелко.
- Равномерно разложите начинку на тесто. Посыпьте все тертым сыром. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте около 10 минут. Проверяйте готовность зубочисткой — если она выходит сухой, пицца готова.
Пицца получается сочной, ароматной и вкусной — отличный вариант для быстрого ужина.
Ранее мы готовили мини-пиццы как в школьной столовой! Вкуснейшее тесто на молоке и масле.