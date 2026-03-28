Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:13

Итальянская пицца покажется скучной — готовлю в стиле Чикаго: сырно-томатное чудо в глубокой форме

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глубокая, основательная, с характером — чикагская пицца больше напоминает пирог. Ее философия проста: хрустящее по краям и нежное внутри тесто, обильная начинка и фирменный прием — укладка сыра на дно, под томатный соус.

Что понадобится

Для теста: пшеничная мука — 250 г, кукурузная мука — 50 г, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, вода — 180 мл, сливочное масло — 100 г, оливковое масло — 1 ст. л.

Для соуса: консервированные томаты в собственном соку — 400 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 30 г, сушеный орегано — 1 ч. л., хлопья красного перца — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Для начинки: моцарелла — 300 г, пармезан — 50 г, пепперони — 100 г, бекон — 100 г, оливковое масло — для смазывания.

Как готовлю

Для теста смешиваю в миске пшеничную и кукурузную муку, сахар, соль и дрожжи. Растапливаю половину сливочного масла и остужаю до 30 °C, аналогично подогреваю воду. Вливаю теплые жидкости в сухую смесь, быстро замешиваю ложкой, затем вымешиваю руками до мягкого эластичного состояния.

Формирую шар, кладу в миску, смазанную оливковым маслом, и обкатываю. Накрываю пленкой и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до удвоения объема.

Подошедшее тесто обминаю на припыленной мукой поверхности, раскатываю в прямоугольник 45х16 см и щедро смазываю оставшимся размягченным маслом. Сворачиваю рулетом с короткой стороны, формирую шар, возвращаю в смазанную маслом миску, накрываю и убираю в холодильник на 1 час.

Для соуса натираю лук на терке, чеснок пропускаю через пресс. В сотейнике растапливаю сливочное масло, пассерую лук с орегано и перцем 5 минут. Добавляю чеснок, консервированные томаты, сахар и соль. После закипания убавляю огонь и томлю 30 минут до загустения.

Нарезаю бекон, обжариваю до хруста. Пепперони нарезаю тонкими ломтиками. Моцареллу тру на крупной терке, пармезан — на мелкой.

Разогреваю духовку до 220 °C. Тесто раскатываю в круг диаметром 33 см, укладываю в смазанную форму диаметром 26–27 см, формируя высокие бортики, излишки обрезаю.

Выкладываю на дно тертую моцареллу, затем пепперони и бекон. Равномерно распределяю томатный соус и посыпаю пармезаном. Края теста смазываю оливковым маслом. Выпекаю на противне 20–25 минут до золотистой корочки. Даю остыть в форме 10 минут, затем извлекаю, нарезаю и подаю.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаем 2 багета в батонопиццы: 4 начинки на любой вкус — чумовая закуска за 20 минут
пицца
США
рецепты
тесто
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам
Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.