Итальянская пицца покажется скучной — готовлю в стиле Чикаго: сырно-томатное чудо в глубокой форме

Глубокая, основательная, с характером — чикагская пицца больше напоминает пирог. Ее философия проста: хрустящее по краям и нежное внутри тесто, обильная начинка и фирменный прием — укладка сыра на дно, под томатный соус.

Что понадобится

Для теста: пшеничная мука — 250 г, кукурузная мука — 50 г, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, вода — 180 мл, сливочное масло — 100 г, оливковое масло — 1 ст. л.

Для соуса: консервированные томаты в собственном соку — 400 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 30 г, сушеный орегано — 1 ч. л., хлопья красного перца — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Для начинки: моцарелла — 300 г, пармезан — 50 г, пепперони — 100 г, бекон — 100 г, оливковое масло — для смазывания.

Как готовлю

Для теста смешиваю в миске пшеничную и кукурузную муку, сахар, соль и дрожжи. Растапливаю половину сливочного масла и остужаю до 30 °C, аналогично подогреваю воду. Вливаю теплые жидкости в сухую смесь, быстро замешиваю ложкой, затем вымешиваю руками до мягкого эластичного состояния.

Формирую шар, кладу в миску, смазанную оливковым маслом, и обкатываю. Накрываю пленкой и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до удвоения объема.

Подошедшее тесто обминаю на припыленной мукой поверхности, раскатываю в прямоугольник 45х16 см и щедро смазываю оставшимся размягченным маслом. Сворачиваю рулетом с короткой стороны, формирую шар, возвращаю в смазанную маслом миску, накрываю и убираю в холодильник на 1 час.

Для соуса натираю лук на терке, чеснок пропускаю через пресс. В сотейнике растапливаю сливочное масло, пассерую лук с орегано и перцем 5 минут. Добавляю чеснок, консервированные томаты, сахар и соль. После закипания убавляю огонь и томлю 30 минут до загустения.

Нарезаю бекон, обжариваю до хруста. Пепперони нарезаю тонкими ломтиками. Моцареллу тру на крупной терке, пармезан — на мелкой.

Разогреваю духовку до 220 °C. Тесто раскатываю в круг диаметром 33 см, укладываю в смазанную форму диаметром 26–27 см, формируя высокие бортики, излишки обрезаю.

Выкладываю на дно тертую моцареллу, затем пепперони и бекон. Равномерно распределяю томатный соус и посыпаю пармезаном. Края теста смазываю оливковым маслом. Выпекаю на противне 20–25 минут до золотистой корочки. Даю остыть в форме 10 минут, затем извлекаю, нарезаю и подаю.

