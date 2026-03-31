31 марта 2026 в 18:01

Эти мини-рогалики с джемом — идеальный компаньон для чая. Хрустящее постное тесто и сладкая сердцевина без лишних хлопот

Иногда самые впечатляющие результаты рождаются из минимального набора продуктов. Эти хрустящие мини-рогалики с джемом — прямое тому доказательство.

Что понадобится

Мука пшеничная — 250 г (+ 30–50 г для подпыла), вода газированная — 100 мл, масло растительное — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., джем густой (любой) — 100 г, сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Муку просеиваем, большую часть (около 200 г) высыпаем в миску, добавляем соль и перемешиваем. Делаем углубление, вливаем газированную воду и растительное масло.

Замешиваем гладкое, плотное и эластичное тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку по мере необходимости. Формируем шар, помещаем его в пакет и оставляем при комнатной температуре на 30 минут для отдыха.

После отдыха делим тесто на две части. Одну раскатываем в тонкий круг диаметром примерно 25–30 см. Разрезаем круг пополам, каждую половинку — еще на 3-4 длинных треугольника.

На широкую часть каждого треугольника выкладываем примерно по 0,5 ч. л. густого джема и аккуратно скручиваем в рулетик, начиная с широкого края.

Получившиеся рогалики выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Аналогично работаем со второй частью теста. Разогреваем духовку до 200 °C.

Выпекаем рогалики 10–12 минут до красивого золотистого оттенка. Готовую выпечку перекладываем на решетку, даем полностью остыть и перед подачей щедро украшаем сахарной пудрой, просеянной через ситечко.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
