31 марта 2026 в 20:07

В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА

Режим опасности БПЛА объявлен в Таганроге и Воронежской области

Сигнал беспилотной опасности объявлен на территории Таганрога, работают силы ПВО, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. Она призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Угроза применения БПЛА по Таганрогу. Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам, — написала она.

Режим опасности атаки БПЛА также объявлен в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в соцсетях видео с моментом атаки украинского беспилотника на здание правительства Белгородской области, в результате которой пострадали люди. По его словам, число раненых увеличилось до трех.

Утром 31 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
