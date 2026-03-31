В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА Режим опасности БПЛА объявлен в Таганроге и Воронежской области

Сигнал беспилотной опасности объявлен на территории Таганрога, работают силы ПВО, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. Она призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Угроза применения БПЛА по Таганрогу. Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам, — написала она.

Режим опасности атаки БПЛА также объявлен в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в соцсетях видео с моментом атаки украинского беспилотника на здание правительства Белгородской области, в результате которой пострадали люди. По его словам, число раненых увеличилось до трех.

Утром 31 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей.