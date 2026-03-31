Никакой куркумы и красителей: пасхальный кулич с ярким желтым мякишем — мягкий и ароматный

Никакой куркумы и красителей: пасхальный кулич с ярким желтым мякишем — мягкий и ароматный

Пасхальный кулич по этому рецепту получается невероятно мягким, ароматным и с солнечно-желтым мякишем благодаря большому количеству желтков в тесте.

Вам не нужно добавлять куркуму или красители, тесто и без того выйдет ярким, пористым, нежным, с маслянистой текстурой и насыщенным вкусом.

Для приготовления понадобится: 600 г муки, 8 желтков, 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 200 мл теплого молока, 20 г свежих дрожжей, 100 г изюма, цедра одного лимона, ванилин, щепотка соли.

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Желтки взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте растопленное масло, опару, цедру, ванилин и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Месите не менее 10-15 минут до гладкости. Добавьте изюм, обваленный в муке — так он не опустится при выпечке.

Оставьте тесто в тепле на 2-3 часа для подъема, обмяв один раз. Разложите тесто по формам на 1/3 объема, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170-180°C 35-50 минут в зависимости от размера. Готовые куличи остудите, украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить александрийский кулич на топленом молоке.