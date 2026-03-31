Хрустящие, сочные, с дымком: готовим легендарные азербайджанские кутабы. Секрет — в тончайшем тесте и правильной жарке на сухой сковороде

Весь секрет идеальных кутабов кроется в двух вещах: эластичном, хорошо вымешанном тесте и жарке на раскаленной сухой сковороде. Именно так рождается тот самый фирменный легкий хруст без лишнего жира.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 400–450 г, соль — 1 ч. л., вода теплая — 250 мл.

Для начинки: говядина (мякоть) — 500 г, лук репчатый — 2 шт. (крупные), зелень (кинза, укроп) — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, курдючный жир (опционально) — 50 г.

Как готовлю

Приготовьте эластичное тесто: в миске смешайте муку с солью, постепенно вливая теплую воду. Вымешивайте длительно, до гладкости и упругости, около 10–15 минут.

Готовое тесто разделите на 2–3 части, сформируйте шары, накройте пленкой и оставьте отдыхать на 20–30 минут.

Для начинки говядину пропустите через мясорубку с крупной решеткой, лук измельчите в блендере или очень мелко нарежьте. Зелень порубите. Соедините фарш, лук, зелень, соль и перец, тщательно вымешайте до однородности и вязкости. При необходимости для сочности добавьте измельченный курдючный жир.

Каждый шар теста раскатайте в тонкую колбаску диаметром 5–6 см, нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Каждый кусочек раскатайте в максимально тонкую круглую лепешку диаметром 15–17 см.

На одну половину каждой лепешки выложите 1–1,5 ст. л. начинки, размажьте ее тонким слоем, отступая от края около 1 см. Накройте начинку второй половиной теста, тщательно защипните края, выдавливая воздух.

Обжарьте кутабы по очереди на хорошо разогретой сухой сковороде с толстым дном (идеально чугунной) по 1,5–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен.

