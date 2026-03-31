31 марта 2026 в 20:07

В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского

Вассерман: Зеленский получает процент с каждого крупного госконтракта на Украине

Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский неплохо зарабатывает на военных контрактах, к которым имеет прямой доступ как верховный главнокомандующий, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, именно от Зеленского зависит, с кем конкретно будет подписано то или иное соглашение.

Именно от Зеленского зависит, с кем будет подписан контракт на закупку оружия, расходных материалов — снарядов, патронов, ракет, мин, — а также питания, горючего, обмундирования для ВСУ. Предполагаю, что с каждого крупного соглашения — а Запад выделяет на них миллиарды — Зеленский получает свой процент, — подчеркнул собеседник.

Вассерман считает, что и другие госконтракты замыкаются на Зеленском как на лидере гражданской власти. При этом воровство на Украине он назвал «социально-политической» традицией.

Еще во времена Российской империи именно малоросские чиновники считались наиболее вороватыми, — добавил депутат.

Ранее на официальном сайте президента Украины была опубликована декларация о доходах семьи Зеленского за 2025 год. Совокупно он заработал около 7 млн гривен, при этом в документах указаны и другие денежные активы — $595 тыс. наличными, €342 тыс. на счете в швейцарском банке, а также иные средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Госдума
Анатолий Вассерман
Владимир Зеленский
госконтракты
Кристина Воронина
