Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 20:29

Превращаем киви в чудесный кулич к Пасхе! Быстрый рецепт, и даже без сахара. Нежный, влажный, с яркой кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киви в этом рецепте — не просто вкус, а секрет идеальной текстуры. Я измельчаю его в блендере до состояния пюре — оно делает тесто влажным, мягким, кулич не черствеет несколько дней.

Что понадобится для кулича

Беру 3 спелых киви, 200 г овсяной муки (можно смолоть овсяные хлопья), 2 яйца, 70 г сливочного масла, 1 столовую ложку меда, 5 г разрыхлителя, сок половины лимона. Для украшения — несколько долек киви.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 170°C. Форму для кулича смазываю маслом, застилаю пергаментом. Киви очищаю, нарезаю, измельчаю в блендере до состояния пюре.

Сливочное масло растапливаю, слегка остужаю. В миске смешиваю киви-пюре, яйца, растопленное масло и мед. В отдельной миске смешиваю овсяную муку с разрыхлителем.

Соединяю сухие и жидкие ингредиенты, перемешиваю до однородности. Вливаю лимонный сок, еще раз перемешиваю. Выкладываю тесто в форму.

Сверху выкладываю тонкие дольки киви. Выпекаю 50 минут при 170°C. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю. Подаю к столу.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти мини-рогалики с джемом — идеальный компаньон для чая. Хрустящее постное тесто и сладкая сердцевина без лишних хлопот
Хрустящие, сочные, с дымком: готовим легендарные азербайджанские кутабы. Секрет — в тончайшем тесте и правильной жарке на сухой сковороде
Вместо беляшей и чебуреков пеку улитки на сковороде. Простое тесто на кефире и сочная начинка из фарша
«Малахитовый браслет»: как превратить салат в украшение стола. Копченая курица и киви — неожиданное сочетание, которое покоряет
Кардиолог назвал самый полезный фрукт
еда
рецепты
тесто
киви
куличи
Пасха
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.