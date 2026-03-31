Превращаем киви в чудесный кулич к Пасхе! Быстрый рецепт, и даже без сахара. Нежный, влажный, с яркой кислинкой

Киви в этом рецепте — не просто вкус, а секрет идеальной текстуры. Я измельчаю его в блендере до состояния пюре — оно делает тесто влажным, мягким, кулич не черствеет несколько дней.

Что понадобится для кулича

Беру 3 спелых киви, 200 г овсяной муки (можно смолоть овсяные хлопья), 2 яйца, 70 г сливочного масла, 1 столовую ложку меда, 5 г разрыхлителя, сок половины лимона. Для украшения — несколько долек киви.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 170°C. Форму для кулича смазываю маслом, застилаю пергаментом. Киви очищаю, нарезаю, измельчаю в блендере до состояния пюре.

Сливочное масло растапливаю, слегка остужаю. В миске смешиваю киви-пюре, яйца, растопленное масло и мед. В отдельной миске смешиваю овсяную муку с разрыхлителем.

Соединяю сухие и жидкие ингредиенты, перемешиваю до однородности. Вливаю лимонный сок, еще раз перемешиваю. Выкладываю тесто в форму.

Сверху выкладываю тонкие дольки киви. Выпекаю 50 минут при 170°C. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю. Подаю к столу.

