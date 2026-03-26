Превращаем 2 багета в батонопиццы: 4 начинки на любой вкус — чумовая закуска за 20 минут

Когда хочется чего-то горячего, сырного и очень вкусного — этот рецепт выручает всегда. Батонопиццы — это идеальный вариант быстрой закуски. Не нужно возиться с тестом: берем обычный багет, добавляем любимые начинки — и через несколько минут получаем хрустящую основу с тянущимся сыром.

Отлично подходит для перекуса, вечеринки или неожиданного прихода гостей.

Основа: багеты — 2 шт. Первая начинка — легкая и ароматная: соус песто — 2 ст. л., помидоры — 2 шт., моцарелла — 120 г, бальзамический соус — по вкусу.

Вторая — сытная и «домашняя»: моцарелла — 120 г, колбаса сырокопченая — 100 г, кетчуп — 1 ст. л., майонез — 1 ст. л., сосиски — 2-3 шт., маринованные огурцы — 1-2 шт., маслины — 40 г.

Третья — яркая и насыщенная: кетчуп — 2 ст. л., ветчина — 120 г, болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1/2 шт., сырный соус — 2 ст. л., чипсы со вкусом паприки — 40 г.

Четвертая — необычная и «ресторанная»: сыр бри — 120 г, груша — 1 шт., грецкие орехи — 40 г, немного меда или бальзамического соуса — по желанию.

Для основы багеты разрезают вдоль и слегка подсушивают в духовке пару минут, чтобы они держали форму. Подготовленные багеты с начинками отправляют в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 7 минут — чтобы сыр расплавится и появилась аппетитная корочка.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.