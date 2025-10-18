Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:09

Когда невинная ложь становится тревожным сигналом: как родители упускают первые признаки обмана у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие родители уверены, что хорошо знают своих детей, но часто не замечают, когда те начинают обманывать. Психологи утверждают, что детская ложь — это не всегда признак плохого воспитания, а естественный этап развития личности.

Основные сигналы обмана — резкие изменения в поведении. О них говорит чрезмерная замкнутость или разговорчивость. Несоответствие слов и действий, бурная реакция на простые вопросы также должны насторожить.

Чаще всего дети лгут из страха наказания или желания защитить личное пространство. Особенно такое наблюдается у подростков.

Важно реагировать на обман спокойно, без агрессии. Открытый диалог и поддержка помогут снизить желание ребенка скрывать правду и укрепят доверие в семье.

Ранее сообщалось, что наказание в виде стояния в углу долгое время считалось безобидным способом дисциплины. Однако современные психологи уверены: такой метод не только не помогает, но и может нанести ребенку серьезный психологический вред.

дети
воспитание
родители
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
